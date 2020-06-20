MSB: Hainler kaçacak delik arıyor
MSB: Hainler kaçacak delik arıyorMİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedeflerin ele geçirildiğini duyurdu.
20.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:26
MSB: Hainler kaçacak delik arıyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedeflerin ele geçirildiğini duyurdu.Bakanlığın Twitter hesabından, Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonuna ilişkin yeni görüntüler paylaşılırken, "Hainler kaçacak delik arıyor. PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdi" açıklaması yapıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
ANKARA,
Kaynak: DHA