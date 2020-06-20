MSB: Hainler kaçacak delik arıyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedeflerin ele geçirildiğini duyurdu.
20.06.2020 12:32 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:26
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedeflerin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından, Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonuna ilişkin yeni görüntüler paylaşılırken, "Hainler kaçacak delik arıyor. PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdi" açıklaması yapıldı.
Kaynak: DHA