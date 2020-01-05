MSB: Hafter güçlerinin Trablus'taki saldırısını şiddetle kınıyoruz
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MSB: Hafter güçlerinin Trablus'taki saldırısını şiddetle kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, Hafter güçlerinin Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı.

05.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:58
MSB: Hafter güçlerinin Trablus'taki saldırısını şiddetle kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, Hafter güçlerinin 'taki Kara Harp Okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı.

Bakanlığın hesabından yapılan açıklamada, "Barış düşmanı Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda Libya'nın geleceği olan 31 masum askeri öğrencinin şehit edildiği, 30'dan fazla öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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