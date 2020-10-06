MSB: "Haftanin ve Gara bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
06.10.2020 21:03 | Son Güncelleme: 06.10.2020 21:06
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan