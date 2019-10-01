MSB: Haftanin'e düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Haftanin'e düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

01.10.2019 18:35
MSB: Haftanin'e düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Kaynak: İHA
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