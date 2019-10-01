MSB: Haftanin'e düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA