MSB: Haftanin'de mühimmatlar imha ediliyor MİLLİ Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Haftanin bölgesinde operasyonlara devam eden kahraman komandolarımız, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye; silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor" denildi.

Kaynak: DHA