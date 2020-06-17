MSB: Haftanin'de mühimmatlar imha ediliyor
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MSB: Haftanin'de mühimmatlar imha ediliyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini duyurdu.

MSB: Haftanin'de mühimmatlar imha ediliyor
17.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:23

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Haftanin bölgesinde operasyonlara devam eden kahraman komandolarımız, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye; silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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