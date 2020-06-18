MSB: Haftanin'de, EYP'ler etkisiz hale getiriliyor MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK'nın Haftanin'den kaçarken tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK'nın Haftanin'den kaçarken tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin'deki inlerine giren kahraman komandolarımız, teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor" denildi.

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ANKARA,

Kaynak: DHA