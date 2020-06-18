MSB: Haftanin'de, EYP'ler etkisiz hale getiriliyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK'nın Haftanin'den kaçarken tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
18.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:46
MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK'nın Haftanin'den kaçarken tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin'deki inlerine giren kahraman komandolarımız, teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor" denildi.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
ANKARA,
Kaynak: DHA