MSB: Haftanin'de 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi" ifadesine yer verildi.

Kaynak: DHA