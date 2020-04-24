MSB haftada 10 milyon maske üretimine ulaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› MSB haftada 10 milyon maske üretimine ulaştı - Haberler
Akdere, Güncel, Haber

MSB haftada 10 milyon maske üretimine ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerçekleştirdiği yoğun mesainin ardından haftada 10 milyon maske üretimine ulaştı.

24.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:34
MSB haftada 10 milyon maske üretimine ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerçekleştirdiği yoğun mesainin ardından haftada 10 milyon maske üretimine ulaştı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere, tamamen yerli ve milli olarak yaptıkları mekanik solunum cihazının seri üretimine gelecek ayın içinde geçeceklerini belirterek, " Haftalık 500 adet üretebilecek altyapıyı sağladık" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında koruyucu sağlık malzemesi üretiminde önemli görev alan MKEK'e bağlı MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası'ndaki çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam ediyor.

Maske üretim kapasitesini iki kattan fazla artıran fabrikada cerrahi maskeden panaromiğe, KBRN maskelerinden, sağlık personelinin kullandığı N95 maskelerine kadar çok sayıda malzeme, uluslarası standartlara uygun olarak son teknolojiyle üretiliyor.

MKEK bunların yanı sıra tasarımı ve üretimi tamamen yerli olan mekanik solunum cihazı da üretti. Prototipi yapılan ve "Sahra" adı verilen cihazın kısa sürede seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Tüm kurumların yaptığı gibi koronavirüsle mücadelede MKEK'in de üzerine düşeni yaptığını ve yapmaya devam ettiğini ifade eden Akdere, "Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın talimatları üzerine koruyucu sağlık malzemesi üretiminde MKEK olarak bize verilen görevi yerine getirmek için 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Kendi imal ettikleri tezgahlarla birlikte üretim kapasitelerini yüzde 100 artırdıklarını vurgulayan Akdere, "MKEK olarak cerrahi maske diye bilinen bez maskeden haftada 6,5 milyon adet üretiyoruz. Askeri dikimevlerimizle birlikte Milli Savunma Bakanlığımızın haftalık bez maske üretimi 10 milyon adete ulaştı. İhtiyaç halinde bu kapasiteyi daha da artırabilecek imkana sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Akdere, ürettikleri cerrahi maskelerin Türk Silahlı Kuvvetlerin yanı sıra halkın ihtiyaçlarını da karşılayacak nitelikte olduğunu belirtti.

Bunların yanı sıra dezenfektan, tulum, siperlik gibi koruyucu malzemeleri de ürettiklerini belirten Akdere, "Bu süreçte ürettiğimiz cerrahi maske yanında 334 bin 825 adet tulum, 33 bin 210 adet koruyucu gözlük, 377 bin 100 koruyucu eldiven ve 41 bin 400 litre dezenfektan ürettik" ifadesini kullandı.

"Haftalık 500 adet üretebilecek altyapı"

MKEK olarak yüzde 100 yerli ve milli imkanlar kullanılarak bir mekanik solunum cihazı ürettiklerini ifade eden Akdere, hazırlanan prototipi Bakan Akar'a sunduklarını hatırlattı.

"Sahra" adı verilen cihazın kısa süre içinde seri üretimine geçmeyi planlanladıklarını dile getiren Akdere, " Önümüzdeki haftalarda nihai halini aldıktan sonra gerekli sertifikasyon çalışmalarını tamamlayıp başta kahraman Mehmetçiğimizin ihtiyaçları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretime geçmeyi hedefliyoruz. Solunum cihazımızın seri üretimine gelecek ayın içinde geçmeyi planlıyoruz. Haftalık 500 adet üretebilecek altyapıyı sağladık" ifadesini kullandı.

"Sahra" mekanik solunum cihazının özellikleri

Tasarımından yazılımına kadar tamamen Türk mühendisleri tarafından üretilen Sahra, modüler yapıya sahip. Yerli ve milli üretim olan mekanik solunum cihazı ile kaynakların yurt içinde kalması da sağlandı.

Nefes darlığı ve kandaki oksijen oranı düşüklüğünden dolayı ağırlaşan bir Kovid-19 hastasına temel solunum desteği sağlama özelliğine sahip cihaz, solunum yetmezliği çeken diğer hastalar için de kullanılabilecek.

Pandemi ile alakalı kurulacak sağlık ve bakım üniteleri, askeri üs bölgeleri veya kışlaların sağlık birimleri, sahra hastaneleri, hastaneler, acil servis yoğun bakımlarının yanı sıra ambulans ve evler Sahra'nın temel kullanım alanları arasında yer alıyor.

3 vardiyada 24 saat üretim

Öte yandan MKEK'e bağlı MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası'nda 3 vardiya sistemi halinde 24 saat esasına göre çalışılıyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çalışan işçiler, uluslararası standartlara uygun maske ve koruyucu sağlık malzemeleri üretimini sürdürüyor.

Üretim bandında aralıklarla çalışan işçilerin, görevli bulundukları alanda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. İşçilerin ateşleri de hem fabrikaya girişlerinde ölçülerek takip ediliyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Haberler
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek Haberler
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Deniz Seki Halil Sezai Hande Yener Rafet El Roman
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Ergin Ataman Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Tbmm Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: MSB haftada 10 milyon maske üretimine ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 10:58:12. #1.15#
title