İstanbul'daki yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 71 kişi Hadımköy Kışlası'nda misafir edildi

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'daki yoğun kar yağışında mahsur kalan 71 kişinin Hadımköy Kışla Komutanlığı'nda misafir edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy'de mahsur kalanlara yardım eli uzatıldığı belirtildi.

Hadımköy Kışla Komutanlığı'nda 71 kişinin misafir edildiği kaydedilen açıklamada, "AFAD ile koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul garnizon birliklerindeki iş makineleri hazırlanmış ayrıca 2, 3 ve 5'inci Kolordu Komutanlıklarımızdaki iş makinelerinin de İstanbul'a sevki için planlama yapılmıştır." ifadesine yer verildi.