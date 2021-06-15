MSB: "Güzel Şuşa'yı işgalden kurtaran Kahraman Azerbaycan Ordusunu selamlıyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan video ANKARA - Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan video ANKARA - Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev'in tarihi bir ziyaret gerçekleştirdikleri güzel Şuşa'yı Tek Vatan Harekatı ile işgalden kurtaran Kahraman Azerbaycan Ordusunu ve kahraman Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlıyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı