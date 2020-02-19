19.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:48

MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa/Suruç ve Mardin/Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA