MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya...
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MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya...

MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

13.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:23
MSB:

MSB: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde 'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. kuzeyi ve barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak Silopi ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA
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