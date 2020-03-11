MSB: Görüşmelerin 2'nci günkü bölümü başladı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında yürütülen görüşmelerin, 2'nci günkü bölümünün başladığını açıkladı.
11.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:31
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında yürütülen görüşmelerin, 2'nci günkü bölümünün başladığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus Askeri Heyetleri arasında Moskova Mutabakatı kapsamında yürütülen görüşmelerin ikinci günkü bölümü, Milli Savunma Bakanlığı'nda başladı" denildi.
Kaynak: DHA