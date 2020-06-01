MSB: "Gökyüzünün çelik kanatları Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 109'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu...
MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 109'uncu kuruluş yıl dönümü için hazırlanan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 109'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından video paylaştı.
01.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:54
MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 109'uncu kuruluş yıl dönümü için hazırlanan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 109'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından video paylaştı.
Kaynak: AA