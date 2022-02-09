MSB: "Gökçeada'da acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan iki vatandaşımız Çanakkale'ye tahliye edildi"

ÇANAKKALE (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gökçeada'da yaşayan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan iki vatandaşın helikopter ile Çanakkale'ye tahliye edildiğini duyurdu.

Konu hakkında Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gökçeada'da yaşayan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan iki vatandaşımız Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Çanakkale'ye tahliye edildi. Her iki vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA