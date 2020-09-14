MSB: Göçmenler TCG Bozcaada personelinin dikkati sayesinde kurtarıldı
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MSB: Göçmenler TCG Bozcaada personelinin dikkati sayesinde kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lübnan açıklarında görev yapan TCG Bozcaada korveti personelinin dikkati sayesinde tespit edilen göçmenlerin UNIFIL makamları ile koordineli şekilde kurtarıldığını bildirdi.

MSB: Göçmenler TCG Bozcaada personelinin dikkati sayesinde kurtarıldı
14.09.2020 17:21 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:42

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lübnan açıklarında görev yapan TCG Bozcaada korveti personelinin dikkati sayesinde tespit edilen göçmenlerin UNIFIL makamları ile koordineli şekilde kurtarıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan açıklarında görev yapan TCG Bozcaada korveti personelinin, 10 gün önce Lübnan'dan hareket ettiği belirlenen ve içinde 1'i ölü 37 kişinin bulunduğu ahşap bir tekne tespit ettiği belirtildi.

Teknede bulunanlar arasında 5 çocuk ile 10 da kadın olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasa dışı yollardan göç etmeye çalışan teknedekilerden sağlık durumu kritik olan bir çocuk da derhal TCG Bozcaada'nın revirinde tedaviye alındı. Tehlikeli bir yolculuğa çıkan göçmenler TCG Bozcaada personelimizin dikkati sayesinde tespit edilerek, UNIFIL makamları ile koordineli şekilde kurtarıldı."

Kaynak: AA

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