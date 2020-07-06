MSB: "Gelibolu yarımadasında çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK'ya ait araç-gereç ve...
MSB: "Gelibolu yarımadasında çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK'ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir.
06.07.2020 21:31 | Son Güncelleme: 06.07.2020 22:52
MSB: "Gelibolu yarımadasında çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK'ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA