MSB: "Gelibolu yarımadasında çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK'ya ait araç-gereç ve... MSB: "Gelibolu yarımadasında çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK'ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir.

MSB: "Gelibolu yarımadasında çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK'ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir." - ANKARA Kaynak: İHA