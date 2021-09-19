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MSB: Gazilerimiz için inşa edilen Gazi Konuk Evi'ni bu yıl bitiriyoruz

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
MSB: Gazilerimiz için inşa edilen Gazi Konuk Evi'ni bu yıl bitiriyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dünya standartlarında ve modern tasarıma sahip, gaziler için inşa edilen Gazi Konuk Evi'nin bu yıl bitirileceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dünya standartlarında ve modern tasarıma sahip, gaziler için inşa edilen Gazi Konuk Evi'nin bu yıl bitirileceğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, gaziler için pek çok alanda projeler yürütmeye devam edildiği aktarılan, "Değerli gazilerimiz için önemli olduğunu düşündüğümüz Gazi Konuk Evi Projesi'ni bu yıl bitirmek için çalışmalara devam ediyoruz. Dünya standartlarında ve modern tasarıma sahip, gazilerimiz için inşa edilen Gazi Konuk Evi'ni bu yıl bitiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 19 Eylül 2019'da inşasına başlanan konukevinin, Ankara Bilkent'te 129 odalı, 750 dönümlük alanda, 3 katlı olacak şekilde inşa edildiği belirtilerek, konukevinde açık ve kapalı alanda antrenman yapma imkanı sağlayan okçuluk tesislerinin de yer aldığı bildirildi.

Konukevinin 200 kişi kapasiteli camiye sahip olacağı ve şehir ortamında doğal ürünler yetiştirilmesini sağlayacak 54 hobi bahçesi de bulunacağı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yerleşkesinde göletin de yer alacağı gazi konukevi, kafeteryalar, sinema ve seminer salonuna da sahip olacak. Ayrıca konukevinin iç bahçesinin üzeri açılır kapanır özellikte olacak. Proje kapsamında yürüyüş ve bisiklet yollarına kadar çeşitli olanaklar da gazilerimizin hizmetine sunulacak. Gazilerimiz için son olarak Gazi Konuk Evi yerleşkesine 100 keklik, 50 sülün, 50 beç tavuğu olmak üzere 200 kanatlı hayvan salımı gerçekleştirildi."

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri
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