MSB: Gazi Konukevi yerleşkesinde 200 kanatlı hayvan salındı - Haberler
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MSB: Gazi Konukevi yerleşkesinde 200 kanatlı hayvan salındı

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
MSB: Gazi Konukevi yerleşkesinde 200 kanatlı hayvan salındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu yıl bitirilmesi planlanan Gazi Konukevi yerleşkesinde 100 keklik, 50 sülün ile 50 beç tavuğu olmak üzere 200 kanatlı hayvanın salındığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu yıl bitirilmesi planlanan Gazi Konukevi yerleşkesinde 100 keklik, 50 sülün ile 50 beç tavuğu olmak üzere 200 kanatlı hayvanın salındığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gazilerimiz için inşa edilen ve bu yıl bitirilmesi planlanan 750 dönümlük Gazi Konukevi yerleşkesi içerisine, 100 keklik, 50 sülün, 50 beç tavuğu olmak üzere 200 kanatlı hayvan salımı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

MSB: Gazi Konukevi yerleşkesinde 200 kanatlı hayvan salındı

MSB: Gazi Konukevi yerleşkesinde 200 kanatlı hayvan salındı

MSB: Gazi Konukevi yerleşkesinde 200 kanatlı hayvan salındı

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
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Haber: MSB: Gazi Konukevi yerleşkesinde 200 kanatlı hayvan salındı - Haberler
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