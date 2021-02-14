MSB: Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı