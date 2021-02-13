MSB: Gara'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi (3)

MSB: Gara'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi (3)2 TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist...

MSB: Gara'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi (3)

2 TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir" denildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı