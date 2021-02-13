Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 2 terörist sağ olarak ele geçirildi
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Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 2 terörist sağ olarak ele geçirildi

13.02.2021 17:00 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:06
Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 2 terörist sağ olarak ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 2 teröristin sağ olarak ele geçirildiğini, teröristlerden alınan ilk bilgilerden istifadeyle operasyonun devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 2 teröristin sağ olarak ele geçirildiğini, teröristlerden alınan ilk bilgilerden istifadeyle operasyonun devam ettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı

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