MSB: Gara'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)

MSB: Gara'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kartal-2 Harekatı ile Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.