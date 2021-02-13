MSB: Gara'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)
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MSB: Gara'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)

13.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:59
MSB: Gara'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kartal-2 Harekatı ile Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kartal-2 Harekatı ile Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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