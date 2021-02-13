MSB: Gara'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kartal-2 Harekatı ile Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kartal-2 Harekatı ile Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı