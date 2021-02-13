MSB: Gara'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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MSB: Gara'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

13.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:31
MSB: Gara'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39'a yükseldi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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