MSB: Gara'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39'a yükseldi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı