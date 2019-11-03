MSB: "Fransa Ulusal Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan kararı, başta Fransız halkı...

MSB: "Fransa Ulusal Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan kararı, başta Fransız halkı...

MSB: "Fransa Ulusal Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan kararı, başta Fransız halkı olmak üzere dünya kamuoyundan gerçekleri saklama ve çarpıtma gayretinden başka bir şey değildir.

03.11.2019 13:48
MSB:

MSB: "Fransa Ulusal Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan kararı, başta Fransız halkı olmak üzere dünya kamuoyundan gerçekleri saklama ve çarpıtma gayretinden başka bir şey değildir."

Kaynak: AA
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