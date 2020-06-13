MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 terörist gözaltına alındı"
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MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 terörist gözaltına alındı"

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 teröristin gözaltına alındığı bildirildi.

MSB:
13.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:38

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 teröristin gözaltına alındığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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