MSB: Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerinde 4 terörist yakalandı
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MSB: Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerinde 4 terörist yakalandı

Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin yakalandığı bildirildi.

MSB: Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerinde 4 terörist yakalandı
14.07.2020 10:45 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:38

Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek amacıyla düzenlenen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

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