MSB: Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerinde 4 terörist yakalandı
Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin yakalandığı bildirildi.
14.07.2020 10:45 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:38
Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek amacıyla düzenlenen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: AA