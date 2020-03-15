MSB: Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
15.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:16
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
Kaynak: AA