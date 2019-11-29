MSB: "Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamını kasteden PKK/YPG'li teröristler masum...
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MSB: "Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamını kasteden PKK/YPG'li teröristler masum...

MSB: "Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamını kasteden PKK/YPG'li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.

29.11.2019 17:37 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:42
MSB:

MSB: " Kalkanı Harekat bölgesindeki ortamını kasteden PKK/YPG'li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. El Bab'da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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