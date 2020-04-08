MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine... - Haber
Fırat, PKK, 3. Sayfa

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine...

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

08.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:38
MSB:

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Haber
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haber
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik Haber
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haber
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti
Adanalı vatandaşın maske tepkisi: Bu virüs siyonist oyunu
Adanalı vatandaşın maske tepkisi: Bu virüs siyonist oyunu
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu
Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Cahit Özkan Fahrettin Koca Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Serdar Ortaç Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Radamel Falcao Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Ateş Nisan Polis
Şu an buradasınız: MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 19:37:50. #1.15#
title