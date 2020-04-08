MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine...
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
08.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:38
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA
Kaynak: İHA