MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine... MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA Kaynak: İHA