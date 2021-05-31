MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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