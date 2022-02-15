MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li... - Haberler
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MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB:

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

FIRAT, MALATYA (İHA) - MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/ Ypg'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Saldırı, Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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