MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
07.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:23
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsünün daha akamete uğratıldığı belirtildi.
Açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 2 teröristin daha komandolarca etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA