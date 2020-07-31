MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde bir DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde bir DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
31.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 31.07.2020 18:15
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde bir DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen DEAŞ'lı teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: AA