MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
08.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:20
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek amacıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin gözaltına alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA