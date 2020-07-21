MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
21.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:46
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 DEAŞ'lı terörist düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA