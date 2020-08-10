MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA