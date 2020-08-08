MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
08.08.2020 12:12 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:20
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA