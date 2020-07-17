MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
17.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:14
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA