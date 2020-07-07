MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde, 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
07.07.2020 11:14 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:24
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızca etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: DHA