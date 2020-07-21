MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde, 2 DEAŞ'lı teröristin düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde, 2 DEAŞ'lı teröristin düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 DEAŞ'lı terörist, düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA