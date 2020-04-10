MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li... MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA Kaynak: İHA