MSB: "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve...
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MSB: "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve...

MSB: "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 6. ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

14.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:15
MSB:

MSB: "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 6. ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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