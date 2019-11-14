14.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:15

MSB: "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 6. ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." - ANKARA

Kaynak: İHA