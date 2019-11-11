MSB"Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve...
MSB"Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği dördüncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.
11.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:52
MSB"Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği dördüncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." - ANKARA
Kaynak: İHA