05.11.2019 14:34

MSB: "Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." - ANKARA

Kaynak: İHA