MSB: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve...
MSB: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 13'üncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.
03.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:45
MSB: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 13'üncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." - ANKARA
Kaynak: İHA
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